Gameplay trailer Wreckfest

Slopers opgelet: Wreckfest komt eindelijk naar Nintendo Switch!

Scheuren, racen en beuken: dat zijn de kernwoorden voor het spel Wreckfest. Vanaf 21 juni 2022 kan je jouw digitale auto compleet laten slopen door andere spelers. THQ Nordic en Bugbear Studios geven alvast een voorproefje door het delen van onderstaande gameplay trailer.

In Wreckfest, van dezelfde makers als FlatOut 1, 2 en Ultimate Carnage, mogen de spelers gaan genieten van vele oude auto’s om helemaal naar de Filistijnen te rijden. Upgrade de looks en de verdedigingsmechanismen. Kijk uit naar de gratis toernooien om in deel te nemen en speel zowel lokaal als online tegen jouw vrienden. Daarnaast zullen er twee Season Passes beschikbaar komen met nieuwe wagens om in te rijden.