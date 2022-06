Fire Emblem: Three Hopes lijkt een demo te krijgen

Volgens de Amerikaanse Nintendo website kunnen we binnenkort een voorproefje krijgen van deze nieuwe musou spin-off

De hardcore Fire Emblem of musuo fan zou vast wel weten dat Fire Emblem: Three Hopes eind deze maand op 24 juni al uitkomt. Maar voor die tijd lijken we misschien ook al met de game aan de slag te kunnen. Op de Amerikaanse Nintendo website staat nu namelijk vermeld dat er een demo van de game beschikbaar is in de eshop.

Op moment van schrijven is er echter nog geen demo te downloaden. Maar aangezien de game in slechts enkele weken al uitkomt zal het vast niet lang duren voordat fans deze nieuwe hack & slash game wellicht al even kunnen uitproberen. Een ideale kans dus voor Fire Emblem liefhebbers die niet zeker weten of het bevechten van legioenen aan vijanden wel wat voor hun is.

Fire Emblem Three Hopes is een nieuwe musou spin-off van Omega Force. Dezelfde ontwikkelaars die ook verantwoordelijk waren voor de Hyrule Warriors games en de vorige Fire Emblem Musuo game: Fire Emblem: Warriors. In tegenstelling tot Warriors, focust Three Hopes zich op de personages van Fire Emblem: Three Houses. Zoals eerder vermeld komt de hele game op 24 juni uit. Wanneer en of er een demo komt is nog niet officieel bevestigd. Ben jij een echte Fire Emblem fan en kun jij niet wachten om je met jouw favoriete Fire Emblem personage een weg te hakken door een talloze hoeveelheid vijanden? Of weet jij niet helemaal zeker of dit type gameplay bij je past en zie jij zo’n demo daarom wel zitten? Laat het ons vooral weten in de reacties!