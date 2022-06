Endling: Extinction is Forever komt 19 juli naar de Switch!

Help de vos te ontsnappen aan de verwoesting van de aarde!

Game ontwikkelaar Herobeat Games heeft middels een trailer vandaag aangekondigd dat Endling: Extinction is Forever op 19 juli zal verschijnen op Nintendo’s hybride console. Endling Extinction is Forever is een 3D side-scrolling platformer waarin je speelt als de laatste vos ter wereld en haar drie jongen. De wereld van deze vos is verwoest door de overconsumptie van de mensheid. In de game zul je goed voor jouw jongen moeten zorgen. Dit doe je door te jagen op andere dieren en ze vervolgens te voeden.

Als moeder zie je jouw jongen level na level groeien, ontdek je hun unieke persoonlijkheden en angsten en help je ze overleven. Dit is erg belangrijk want de wereld van de game barst van de mensen en gevaarlijke dieren die op jou jagen. Het is de kunst om deze te vermijden zodat de vos niet uitsterft als diersoort. De game zal op 19 juli zowel fysiek als digitaal verschijnen. In de eshop is die vooruit te bestellen voor €26,99. Na 19 juli kost de game daar €29,99. Bekijk de trailer hieronder: