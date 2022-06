ElecHead krijgt releasedatum, komt deze maand naar Switch

Houd je hoofd erbij! Of, uh, juist niet.

ElecHead werd vorige maand aangekondigd tijdens de Indie World Showcase. De nieuwe platformer van ontwikkelaar NamaTakahashi had toen nog geen releasedatum, maar daar is nu verandering in gekomen. Vandaag is namelijk bekend gemaakt dat de game op 23 juni naar de Switch komt. Voor wie de game alweer vergeten was is hieronder de trailer te bekijken.

ElecHead is een puzzel-platformer waarin je speelt als een klein robotje genaamd Elec. Deze speciale robot heeft maar één missie en dat is licht terugbrengen naar de wereld. Elec is zo bijzonder omdat hij bijvoorbeeld muren, vloeren en schakelaars activeert als hij ze aanraakt. Het behalen van de levels klinkt daardoor misschien heel makkelijk, maar je moet soms letterlijk je hoofd gebruiken. Dit zorgt voor leuke, maar ook ingewikkelde puzzels. Gaat het jou lukken om de vallen te ontwijken en uit de fabriek te ontsnappen?