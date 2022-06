Card Shark krijgt launch-trailer

Betreed een wereld waarin je jouw tegenstanders beter in de gaten moet houden dan je kaarten.

Het is alweer vrij lang geleden dat Card Shark voor de Nintendo Switch werd aangekondigd. Een paar jaar terug in 2020 gebeurde dat namelijk. Gelukkig hoeven Switch-bezitters niet langer meer te wachten op het spel, want vanaf vandaag is de game beschikbaar op Nintendo’s hybride console. Om dat te vieren is er een launch-trailer uitgebracht, welke je onderaan dit artikel kunt bekijken. De titel gaat voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank, al krijg je op dit moment 15% korting op jouw aankoop. Tevens is Card Shark ook fysiek te verkrijgen. Om het volledige spel te downloaden heb je 1,2 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig, maar als je nog twijfelt staat er gelukkig ook een demoversie voor jou klaar.

Card Shark is een roguelike-avonturengame, waarin je jezelf probeert omhoog te werken in de hoogste klassen van de samenleving in het Frankrijk van de 18e eeuw. Dit doe je door middel van kaartspellen, waarbij de regels voor jou zeer flexibel werken. Leer kaart trucjes, speel vals en probeer jezelf naar de speeltafel van de koning te bluffen, maar pas op. Je tegenstanders houden absoluut niet van valsspelers, dus je kunt er maar beter voor zorgen dat je niet gepakt wordt.