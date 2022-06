Warhammer 40,000: Boltgun aangekondigd, komt ook naar de Switch

DOOM maar dan anders.

Uitgever Focus Entertainment en ontwikkelaar Auroch Digital hebben vandaag Warhammer 40,000: Boltgun aangekondigd, een retro-stijl first-person shooter. De game’s stijl is geïnspireerd door first-person shooters uit 90’s, zoals onder andere DOOM en Wolfenstein 3D. Het komt op vrijwel alle platformen uit, waaronder de Switch. Een trailer kun je hieronder bekijken. De game staat gepland voor 2023.

Stort je in het gevecht in deze actievolle en chaotische first-person shooter. De game speelt zich af in het Warhammer 40K universum, waarin jij een Space Marine speelt op een gevaarlijke missie. Neem het op tegen Chaos Space Marines en de daemons of Chaos terwijl je het universum afreist, waarbij je de gebieden die je tegenkomt absoluut niet schoon achterlaat!