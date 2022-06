Sonic Frontiers krijgt 7 minuten aan gameplay beelden

IGN zou in Juni meer beelden plaatsen dus dat doen ze ook meteen!

Gisteren mochten we jullie al verblijden met de eerste gameplaybeelden van Sonic Frontiers. Deze teaser, geplaats op het officiële twitterkanaal, toonde een halve minuut aan gameplay materiaal. Hierop kon je bijvoorbeeld zien hoe Sonic door de lucht gleed en verschillende vijanden te lijf ging. Bij die beelden stond tevens de mededeling om IGN goed in de gaten te houden, omdat die in juni meer beelden zouden plaatsen. Nu is dat nog maar een dag geleden, maar de eerste video is er al. Hieronder kun je zeven minuten aan gameplay beelden bekijken. De game staat gepland voor eind dit jaar.

Veel is er nog niet bekend over Sonic Frontiers, behalve dat het “een ervaring als nooit tevoren” moet worden. Het speelt zich af op een Starfall Island, een open world omgeving waar je tegen machtige vijanden opneemt. Ontdek de verschillende omgevingen, van dichtbevolkte bossen, hoge watervallen en loeihete woestijnen!