Silt is vanaf vandaag beschikbaar op de Nintendo Switch

Bekijk hier de launchtrailer!

Een paar weken geleden werd er aangekondigd dat Silt naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Inmiddels hoeven Switch-bezitters niet meer te wachten op dit puzzelspel van uitgever Fireshine Games, want de game is vanaf vandaag al te spelen op de Nintendo Switch. De titel gaat normaal gesproken voor een bedrag van €19,99 over de digitale toonbank, maar Silt is momenteel te koop voor €13,49. Al je nog twijfelt over jouw aankoop kun je altijd nog gratis de demo downloaden. Om het volledige spel te op jouw Switch te zetten heb je 2,7 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Silt speelt zich af in de duistere onderwaterwereld met als hoofdpersonage een duiker. Het is een surrealistische puzzelgame waarbij de speler op zoek gaat naar eeuwenoude mysteries. Neem bezit van wezens om je heen om puzzels op te lossen, op die manier kan je verder de duisternis in. Ontdek vreemde organismen, onontdekte ruïnes en oeroude machines die allemaal zijn vergeten.

Ben je benieuwd geworden naar Silt? Bekijk dan onderstaande launch-trailer.