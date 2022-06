[Review] Eastward – Genieten van de kleine dingen in het leven

Een aandoenlijk avontuur of richtingloze ramp?

In september 2021 brachten uitgever Chucklefish en de Shanghainese ontwikkelaar Pixpil een nieuwe indiegame naar de Switch en Steam. Het idee voor Eastward werd oorspronkelijk gevormd in 2015 en groeide door de jaren heen uit tot een steeds ambitieuzer project. Enkele inspiraties voor de game waren The Legend of Zelda, EarthBound, Mother 3 en Dragon Quest. Onlangs heeft Eastward een fysieke release gekregen, dus het is een uitstekend moment om te kijken wat Eastward nou zo speciaal maakt.

Op avontuur in de wijde wereld

Als je de lijst met inspiraties zo leest, zou je denken dat Eastward een RPG zou zijn. Tot mijn verbazing ontdekte ik echter al snel dat Eastward qua gameplay veel meer weg heeft van avonturenspellen zoals Zelda en de overwerelden van Mario & Luigi. Je speelt als de twee hoofdpersonages John en Sam, die ieder hun eigen vaardigheden hebben om de wereld te verkennen. John is uitgerust met een ijzersterke koekenpan om monsters mee in elkaar te meppen. Ook kan hij met zijn uitstekende kookkunsten allerlei lekkere gerechten maken. Sam heeft magische gaven die ze kan gebruiken om monsters te verlammen of puzzels op te lossen. Samen verkennen ze verscheidene dorpen, natuurgebieden en dungeons. Naarmate je meer vaardigheden vrijspeelt verandert het ontwerp van de puzzels ook op slimme wijze mee.

De gameplay valt eigenlijk in twee onderdelen te onderscheiden. Eén deel is het ontmoeten van nieuwe dorpelingen en het lezen van de grote hoeveelheid dialogen die het spel je voorschotelt. Het andere deel is het verslaan van monsters en oplossen van puzzels. Beide delen zijn erg vermakelijk, maar sommige spelers zullen misschien vinden dat het allemaal net iets te lang door kan gaan. Eastward is een spel dat je echt vraagt om je tijd te nemen. Hoewel het spel niet bijzonder lang is, ligt het tempo erg laag. De ontwikkelaars willen dat je de tijd neemt om de dorpelingen en de omgeving goed te leren kennen. Ook willen ze dat je geniet van de puzzels, de pixel art en de muziek. Dus als je Eastward gaat spelen, maak het jezelf dan vooral comfortabel. Zet een kopje thee, kruip onder een dekentje, en maak langzaamaan kleine stapjes vooruit.

Kunstzinnig hoogstandje

In sommige spellen kan het heel vervelend zijn wanneer het tempo te traag is, of wanneer je teveel dialogen moet lezen. Maar dat probleem ervoer ik eigenlijk nooit met Eastward. Dat is volledig te danken aan de uitstekende presentatie van het spel. Ik kan ongetwijfeld zeggen dat Eastward een van de mooiste pixel art-stijlen heeft die ik ooit heb gezien. Als ik me zou moeten inbeelden hoe Mother 4 eruit zou kunnen zien, kan ik eigenlijk alleen maar aan Eastward denken. De animaties zijn zo gedetailleerd dat je bijna niet kunt geloven dat het allemaal met de hand gemaakt is. Voornamelijk hoofdpersonages John en Sam, maar ook bijfiguren als burgemeester Hoffmann, Alva, Lee en de Dam Goons hebben ontzettend veel karakter. Alleen al voor de pixel art zou ik zeggen dat Eastward het spelen waard is.

Ook de muziek voegt enorm veel charme toe aan het spel. Enkele voorbeelden zijn de bubbelige vrolijkheid van ‘Sam’ en ‘Weather Talk’, de kalme atmosfeer van ‘Living in a Pot’ en ‘Greenberg’, en de stedelijke sfeer van ‘Yamanoue No Machi’ en ‘Saka No Machi’. Componist Joel Corelitz heeft simpel gezegd een van de beste soundtracks van heel 2021 geleverd. Gelukkig staat alle muziek op Spotify, dus liefhebbers kunnen nog lang nagenieten van de zoete klanken van Eastward.

RPG-fans niet getreurd

Toen ik vertelde dat Eastward is geïnspireerd door EarthBound en Dragon Quest waren RPG-fans misschien teleurgesteld dat het geen echte RPG-systemen bevat. Maar niet getreurd, want Eastward bevat een spel binnen het spel dat een eigen RPG-avontuur aanbiedt! Earth Born is een RPG die populair is in de wereld van Eastward, met overduidelijke parallellen naar EarthBound en Dragon Quest. Je begint je avontuur als een onbekende held op missie om de koning der demonen te verslaan. Op je avontuur maak je bondgenoten en versla je monsters om sterker te worden. Jep, een typische RPG dus. Earth Born is een volledig optionele spelstand, maar voor liefhebbers is het wel een goed tijdsverdrijf.

Per speelsessie krijg je 7 dagen om de wereld te verkennen en sterker te worden. Als je na 7 dagen de koning der demonen niet weet te verslaan, moet je opnieuw beginnen. Hoewel je je geld en exp. verliest, behoud je je teleportatiepunten en vrijgespeelde bondgenoten. In feite is Earth Born dus ook een beetje een roguelite! Daarnaast kan je extra items krijgen om in gevechten te gebruiken door Pixballs te verzamelen. Dit is een soort gachapon-element, waarbij zeldzamere Pixballs betere items geven. Gelukkig zijn de minder zeldzame Pixballs ook nog steeds erg nuttig en betekenen dubbelen simpelweg dat je een item vaker mag gebruiken. Totaal geen frustrerende gashapon dus, gelukkig.

Conclusie

Een score geven aan een spel als Eastward is eerlijk gezegd een beetje moeilijk. Het is zo’n aandoenlijk en beeldig spel. Tegelijkertijd is het heel traag en is het steeds erg onduidelijk wanneer het plot nou echt op gang komt. En de Zelda-achtige gameplay is heel leuk, maar niet per super uniek. Of Eastward een geschikt spel voor jou is, kan ik maar moeilijk zeggen. Dat hangt van je eigen smaak af. Wat ik wel kan zeggen, is dat Eastward een enorme indruk op mij heeft achtergelaten. Daarom moedig ik iedereen aan het op z’n minst een kans te geven. Wie weet vind jij ook een plekje in je hart voor de avonturen van John en Sam.

+ Fenomenale pixel art

+ Geweldige muziek

+ Lieftallige personages

+ Leuke Zelda-achtige gameplay

– Trage en soms onduidelijke verhaallijn

– Gameplay wordt al snel meer van hetzelfde

DN-Score: 8,5