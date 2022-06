Pokémon legende Junichi Masuda verlaat Game Freak en wordt Creative Fellow bij The Pokémon Company

Wie o wie zal hem gaan vervangen?

Junichi Masuda is een bekende naam onder de Pokémon-fans. Deze man is namelijk al sinds Pokémon Red, Blue en Green (in Japan) betrokken bij de ontwikkeling van de franchise. Vanaf Pokémon Ruby en Sapphire tot aan Pokémon X en Y was Masuda zelfs de managing director achter deze immens populaire turnbased RPG franchise. Buiten de mainline games was die ook mede verantwoordelijk voor de Pokémon spin-offs, waaronder Pokémon GO. Masuda had het volgende te vertellen over zijn vertrek bij Game Freak:

” Ik was de director van de Pokémon serie vanaf Pokémon Ruby en Sapphire tot aan Pokémon X en Y en was betrokken in de ontwikkeling van veel videogames, waaronder Pokémon GO. Ik wil alle Pokémon-fans hartelijk bedanken. In de toekomst hoop ik de grenzen van videogames te overschrijden door te proberen mensen over de hele wereld meer verrassingen, plezier en opwinding te bieden. Terwijl ik mijn uiterste best doe om mensen te verbinden, de “circle of play” verder uit te breiden en een rijkere wereld te brengen die we kunnen delen. Ik waardeer jullie voortdurende steun in mijn nieuwe rol.”

Masuda gaat zich nu dus meer bezighouden met het managen van de Pokémon franchise, in plaats van het ontwikkelen van nieuwe games. Wie Masuda’s rol nu gaat vervangen bij Game Freak is nog niet bekend. Vandaag komt er om 15:00 uur ook een nieuwe trailer online over de aankomende Pokémon games: Violet en Scarlet. Deze zal geplaatst worden op het YouTube-kanaal van the Pokémon Company. Mocht je groot fan zijn vergeet dan niet om rond die tijd klaar te zitten. Hoe denk jij over het vertrek van Masuda bij Game Freak? En wat denk jij dat dit misschien zal gaan betekenen voor de ontwikkeling van Pokémon Violet en Scarlet? Laat het ons vooral weten in de reacties!