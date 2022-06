Legendarische Pokémon en meer in de nieuwe Pokémon Scarlet en Violet trailer

Ook weten we wanneer de game verschijnt en dat er echte online multiplayer komt.

Zoals gisteren beloofd is, werd er vandaag een gloednieuwe trailer uit de doeken gedaan voor Pokémon Scarlet en Violet. Deze trailer toonde flink wat nieuwe elementen uit de spellen. Niet alleen nieuwe Pokémon, maar ook features, releasedatum en de legendarische Pokémon zijn onthuld.

Om te beginnen, de releasedatum. Zoals verwacht zullen Pokémon Scarlet en Violet rond half november verschijnen en dit jaar is dat 18 november om precies te zijn. Pre-orders kunnen vandaag naast sommige retailers ook al in de eShop. Wanneer de games in de winkel verschijnen zal er ook een duo-pack verschijnen met beide spellen en een steelbook.

Features en personen

Zoals eerder al bekend gemaakt was, zijn Scarlet en Violet de eerste openwereld-RPG’s in de franchise. Nu betekende dat al het redelijk vrij verkennen van de regio, maar het geeft ook nieuwe opties zoals het verkennen van de wereld is nu beschikbaar voor maximaal vier personen tegelijk via online mogelijkheden. Ook zul je de wereld kunnen verkennen zonder dat je een kant op wordt geduwd door het verhaal.

Iets anders wat conventies verbreekt, is de Pokémon Professor afhangt van welke versie je koopt. Zo zal Professor Sada in Scarlet voorbij komen en Professor Turo in Violet. Beiden doen ze onderzoek in de regio, maar het geeft weer wat extra verschil tussen de versies.

Een andere aanpassing die in de trailer te zien is, zijn de Poké Centres. Deze zijn tegenwoordig open lucht, zelfs wanneer je in een sneeuwgebied zit.

Pokémon

Natuurlijk werden er ook genoeg nieuwe Pokémon onthuld waaronder de twee legendarische Pokémon die de sterren van de game moeten worden. Maar ook kleinere Pokémon en oude bekende uit vorige generaties zijn te zien in de trailer.

De legendarische Pokémon Karaidon en Miraidon. Deze draakachtige Pokémon weten we nog eigenlijk niets van. Wel heeft een betrouwbare leaker gehint naar de types Dragon/Fighting en Dragon/Electric. Beide types zouden goed passen bij hun uitstraling. Op de cover staan ze afgebeeld alsof ze op de voorkant van een oud avonturenboek staan.

De overige Pokémon die onthuld zijn, zijn Pawmi, een elektrische muis-Pokémon (al heeft die veel weg van een hond). Deze Pokémon laadt zichzelf op door over zijn wangen te wrijven en kan vervolgens zijn poten gebruiken om zich te ontladen.

Dan heb je Lechonk, deze unit is een normal-type en heeft veel weg van een zwijn. Het is ook daarom een Hog Pokémon. Hij gebruikt zijn reuk om het beste eten te vinden en geniet daar dan ook enorm van. Wel laat hij hierdoor een vervelende lucht achter.

De laatste nieuwe Pokémon is Smoliv. Deze Pokémon is gebaseerd op een olijf en dat is dan ook goed te merken. Niet alleen lijkt die een beetje op een olijf, hij scheidt ook olie af. Deze is echter vooral als verdediging en is niet te eten.