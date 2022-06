Einde Super Bomberman R Online in zicht

Konami heeft aangegeven dat de game eind dit jaar zal stoppen.

Super Bomberman R Online verscheen in mei vorig jaar voor de Nintendo Switch en is een gratis online speelbare versie van Bomberman. De aanwezigheid op de Nintendo Switch blijkt niet van al te lange duur te zijn, want Konami heeft bekendgemaakt dat de ondersteuning voor het spel zal stoppen. Per 1 december dit jaar zullen de services voor het spel eindigen en daarmee betekent dit het einde voor Super Bomberman R Online. Dit geldt overigens niet alleen voor de Nintendo Switch-versie maar is van toepassing op alle platformen waarop de game speelbaar is. Spelers die nog Bomber Coins en Premium Packs willen kopen, kunnen dit tot 1 juni dit jaar doen.

Een exacte reden waarom de stekker uit Super Bomberman R Online wordt getrokken is niet genoemd door Konami. Het bedrijf heeft laten weten dat verschillende factoren invloed hebben gehad op deze beslissing. Mogelijk krijgen we later wel nieuwe dingen te zien van de Bomberman-serie. Konami zei daarover: “the series is moving forward with new projects.”

Heb jij Super Bomberman R Online ooit gespeeld en ga jij de game missen? Laat het ons hieronder weten!