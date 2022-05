Update lost Kirby 64 game-breaking bug op

Je kan weer veilig door de onderwaterlevels zonder vast te komen zitten.

Kirby 64: The Crystal Shards was pas geleden de nieuwste toevoeging aan Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket. Helaas bleek al snel dat er een game-breaking bug in de game zat. Deze zorgde ervoor dat je in onderwaterlevels vast kwam te zitten als je geraakt werd. De enige optie was dan om het spel af te sluiten en opnieuw op te starten. Het rare van deze bug was wel dat het niet in de originele versie op de N64 voorkwam. Tot nu was het daarom wachten op een update, zodat Switch-bezitters zonder game-breaking bug van deze titel kunnen genieten. Vandaag heeft Nintendo eindelijk update 2.3.1 voor de N64-app uitgebracht. Hierin is de bug opgelost waardoor Kirby 64 weer zonder problemen speelbaar is.

Ben jij tegen deze bug aangelopen? Hoe vind je Kirby 64: The Crystal Shards? We horen het graag in een reactie.