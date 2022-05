Souldiers krijgt een kleurrijke launchtrailer

Daarnaast komen er ook fysieke versies!

Uitgever Dear Villagers heeft de aankomende metroidvaniagame Souldiers van ontwikkelaar Retro Forge voorzien van een launchtrailer. In deze trailer zien we meer van de stilistische pixelwereld, die we al in eerdere trailers voorbij hebben zien komen. In Souldiers kun je spelen met drie verschillende klassen, namelijk: de scout, de caster en de archer. De Scout heeft een zwaard en is erg sterk van dichtbij. De Archer gebruikt ( je raadt het al) een pijl en boog en is daardoor juist een stuk sterker op afstand. Tot slot is er dan nog de caster die allemaal magische spreuken gebruikt om vijanden te lijf te gaan. De unieke vaardigheden en uitrusting van deze personages zijn ook allemaal te upgraden.

Naast vechten zul je ook veel puzzels moeten oplossen in de wereld van Souldiers. Nadat je een puzzel hebt opgelost kun je weer een nieuw stukje verkennen van het gigantische handgemaakte landschap van de game. Zoals we dat gewend zijn van dit genre. Souldiers komt overmorgen, op 2 juni, al naar de Nintendo eShop voor €19,99.

Naast deze digitale versie verschijnen er ook nog twee fysieke versies van de game. Het gaat hierbij om een standaard editie voor €34,90 en een collector’s edition voor €69,90. De fysieke versies zijn mede mogelijk gemaakt door Pix’n Love op wiens website de versies ook zijn te pre-orderen. Van de standaard editie zijn 3000 stuks beschikbaar en van de collector’s Edition zijn dit er maar 1300. Mocht je de game dus graag fysiek in je kast hebben, dan moet je morgenmiddag vanaf 17:00 snel voor je toetsenbord klaar zitten. Dan gaan de pre-orders van beide versies van start. Lukt het je om één van deze versies te bemachtigen, dan moet je nog wel even wachten voor je uiteindelijk kunt spelen. De kopietjes zullen namelijk pas vanaf de tweede helft van september worden verscheept. Bekijk de launchtrailer hieronder: