Saint Kotar komt op 14 oktober naar de Nintendo Switch

Bekijk hier de nieuwste trailer van deze angstaanjagende point-and-click game

Saint Kotar is een psychologische horror point-and-click game van ontwikkelaar Red Martyr Games en game-uitgever SOEDESCO. Red Martyr Games heeft vandaag middels een nieuwe trailer bekendgemaakt dat de game op 14 oktober zal verschijnen voor Playstation 4 en 5, de Xbox consoles en de Nintendo Switch. Het verhaal van Saint Kotar gaat over twee mannen die samen op zoek gaan naar een vermiste vrouw in een oude stad die geteisterd wordt door macabere moorden en vreemde verschijnselen. Deze hebben verbanden met occulte rituelen van duivelsaanbidding en hekserij. Het verhaal heeft meerdere vertakkingen die het einde beïnvloeden. Je zal dus erg goed na moeten denken over de keuzes die je maakt. Anders kan dit angstaanjagende verhaal misschien wel een lugubere afloop hebben. Bekijk de trailer hieronder: