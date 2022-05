Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered komt naar de Switch

Ergens deze winter is het zover.

De afgelopen jaren zijn er al verscheidene titels uit de SaGa-reeks uitgebracht op Nintendo’s hybride console. In de vandaag getoonde SaGa Series Official Broadcast heeft Square Enix de nieuwste game aangekondigd. Deze, genaamd Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered, is remaster van de PS2-versie. Dit was echter alleen in Japan en Amerika verkrijgbaar. Gamers in Europa hebben dus nooit van deze titel kunnen genieten. De PS2-versie is tevens een remake van het in 1992 verschenen eerste deel in de Romancing SaGa-reeks. Veel is er nog niet bekend over deze remaster, maar waarschijnlijk zullen er wel meerdere verbeteringen gemaakt zijn ten opzichte van de PS2-versie.

Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered zal in de winter verschijnen. Wanneer er een exacte releasedatum bekend is, zullen we dat melden. Kijk jij uit naar deze nieuwe Romancing SaGa-game? We horen het graag in een reactie!