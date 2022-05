Paladins krijgt een cross-over met RWBY

Paladins laat je binnenkort vechten met zes bekende gezichten uit de RWBY-serie.

Paladins, een free-to-play online shooter uit 2016, krijgt binnenkort een nieuwe samenwerking. Komende maand zullen bekende gezichten uit de anime-serie RWBY toegevoegd worden als skins in het spel. Door middel van een nieuwe Battle Pass zullen spelers de mogelijkheid krijgen vier verschillende skins vrij te spelen. Ook zullen er verschillende cosmetische items worden toegevoegd aan het spel die refereren naar RWBY. Ook komen er twee skins buiten de Battle Pass beschikbaar, deze zijn direct te krijgen via een chest of een directe aankoop.

De skins die vrij te spelen zijn, zijn voor de helden Saati, Furia, Imani, Vora, Corvus en Seris. Deze zes personages krijgen respectievelijk skins voor Blake Belladonna, Weiss, Schnee, Yang Xiao Long, Ruby Rose, Qrow Branwen en Salem. Hiervan zijn de laatste twee los te koop en zit de rest zit dus in de Battle Pass.

Paladins is sinds 2018 op de Switch te spelen en heeft sindsdien meerdere samenwerkingen met franchises gehad. Hieronder vallen ook Gen:LOCK en Monstercat. De game is dus geen vreemde in het gebruiken van andere IP’s en RWBY’s toevoeging zal dan ook vast niet de laatste zijn.