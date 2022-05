Nintendo toont teaser voor First Kick Mario Strikers: Battle League Football

Nintendo warmt ons alvast op voor aankomend weekend!

In onze uitgebreide preview van afgelopen vrijdag kun je alvast flink wat lezen over de nieuwe Mario Strikers en hoe die speelt, maar binnenkort kan ook jij aan de slag met het spel voor die online komt. Tenminste, als je Nintendo Switch Online hebt. Vanaf aankomende vrijdag kun je namelijk de First Kick-demo downloaden om daarmee aanstaande zaterdag en zondag een klein deel van het spel spelen.

Om je alvast op te warmen heeft Nintendo een teaser video vrijgegeven deze First Kick welke je hieronder kunt bekijken. Zo zien we zo’n 10 seconden aan gameplaybeelden voorbij komen. Ga jij dit weekend aan de slag met de First Kick van Kick Mario Strikers: Battle League Football? Laat het ons hieronder weten in de vorm van een reactie!