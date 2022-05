Jumanji: The Curse Returns verschijnt op 13 juni

Durf jij dit gevaarlijke bordspel te spelen?

Afgelopen jaar werd Jumanji: The Curse Returns aangekondigd voor Nintendo’s hybride console. De game stond voor eind 2021 gepland, maar dat werd niet gehaald. Vandaag heeft Marmalade Game Studio bekendgemaakt dat dit spel op 13 juni zal verschijnen. Het spel gaat voor €17,99 over de digitale toonbank in de eShop. Het is daarnaast nu al als voorbestelling mogelijk om hem te kopen, zodat je op release gelijk kan gaan spelen.

In Jumanji: The Curse Returns kunnen spelers het klassieke bordspel uit de film van 1995 opnieuw ervaren. Al is het ditmaal in een gemoderniseerde digitale stijl. Tijdens het spelen kom je bekende locaties tegen en is het aan jou om de dobbelstenen te laten rollen. Verschillende gevaren wachten op je, waaronder wilde beesten en planten uit de jungle. Het doel is om samen te werken en de stad te redden.

Ben jij er klaar voor om dit gevaarlijke bordspel te spelen? Laat het ons weten en vertel welke iconische scène jij hoopt te ervaren in deze game.