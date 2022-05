HeistGeist aangekondigd voor de Switch

Een deckbuilder RPG in een cyberpunk jasje

In een cyberpunk toekomst ben je verraden en ben je op de vlucht na een foutgelopen klus. Welkom in de wereld van HeistGeist. Deze deckbuilder van Doublequote Studio speelt zich af in een originele wereld in 2040, maar is gebaseerd op echte locaties.

In HeistGeist stel je een team samen van specialisten en voer je uitgebreide heists uit. Dit doe je in kaart gebaseerde gevechten. Je deck is natuurlijk het grootste gameplay-onderdeel. Naar het lijkt zul je deze gebruiken voor gevechten, maar ook voor puzzels waar je tegenaan loopt terwijl je probeert ergens binnen te komen. Er is verder een reveal trailer die je hieronder kunt kijken, en er is ook al bekend dat veel, als niet alle, karakters in deze game ingesproken zullen zijn.

Het is nog wachten op meer informatie, maar HeistGeist zal naar de Switch komen als een eShop-aankoop in 2023. Al geïnteresseerd of nog even afwachten? Deckbuilders zijn vaak interessant, maar kunnen ook goed de plank misslaan als het niet goed is uitgewerkt. Laat het hieronder weten!