Eerste gameplay Sonic Frontiers getoond met meer op komst

Eindelijk is er gameplay gedeeld voor Sonic Frontiers, al is het niet veel.

Eind vorig jaar werd door SEGA een gloednieuwe Sonic geteased, de game had toen in eerste instantie nog geen naam. Later noemde een officieel bericht Sonic Rangers als naam. Die naam is echter alweer vervangen zoals afgelopen december bekend werd tijdens The Game Awards. Sonic Frontiers werd daar officieel onthuld als een openwereld Sonic-game. Na die trailer die geen echte gameplay bevatte was het echter stil. Tot vandaag…

Het offici√ęle kanaal van Sonic op Twitter heeft een teaser geplaatst van iets meer dan een halve minuut waarin Sonic het opneemt tegen diverse vijanden, een soort sensor activeert en over rails in de lucht glijdt. Er komt echter nog meer aan komende maand wanneer IGN verschillende world-exclusive reveals gaat delen over de game.

Enjoy this small preview of Sonic Frontiers, and tune in all June long for the @IGN First cover story for more world-exclusive reveals!