Moonrise Fall komende week te spelen

Ga op zoek naar aanwijzingen in een donker bos.

Op 3 juni is het zo ver, dan komt Moonrise Fall van uitgeverij CheckMate Publishing beschikbaar in de eShop. In het duistere puzzelspel kruip je in de schoenen van een verloren jongen die zijn ouders heeft verloren in een verkeersongeluk, hij gaat het bos in om antwoorden te krijgen. Het spel is al sinds 2019 verkrijgbaar voor Steam.

Verken, onderzoek en fotografeer een verboden wereld terwijl je verdwaalt in een bovennatuurlijk bos. Stel je detectivevaardigheden op de proef terwijl je op zoek gaat naar aanwijzingen. Gelukkig heb je al een boek met enkele hints, een camera en een lantaarn. Fotografeer mysterieuze wezens terwijl je de geheimen van het bos ontrafelt. Moonrise Fall wordt door zijn makers omschreven als een wereld vol hersenkrakers, vermengd met klassieke avonturen, verkenning en verzamelen. Het is een surrealistisch avontuur waarbij het verlies en het vinden van een nieuw leven centraal staan. Naast het bos zijn er meer spannende plekken om te ontdekken, zoals mijnen, een houtzagerij en buitenaardse omgevingen. En vergeet niet om de kalimba te bespelen om het weer te veraderen.