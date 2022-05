Capcom Fighting Collection krijgt rollback netcode

Capcom belooft vloeiende online gevechten en andere features in hun aankomende Fighting Collection.

Begin dit jaar werd Capcom Fighting Collection aangekondigd en de game kreeg vorige maand een nieuwe trailer. De verzameling van 10 klassieke Capcom-vechtspellen zal verschijnen op 24 juni 2022 op verschillende platforms, waaronder op de Nintendo Switch. De gamecollectie krijgt zowel een digitale, als een wereldwijde fysieke release. Afgelopen weekend heeft Capcom meer features van de Capcom Fighting Collection bekendgemaakt. Onder deze features is de rollback netcode het belangrijkst voor spelers die graag een potje online knokken. Uitgebreide informatie is terug te lezen op de officiële site van Capcom, maar hieronder zetten we de belangrijkste nieuwe features op een rijtje.

Rollback netcode: Capcom belooft met rollback netcode vloeiende online gevechten. Het is echter nog onduidelijk of cross-platform online gevechten mogelijk zijn.

Training Mode: 9 van de 10 games bevatten een trainingsmodus om je voor te bereiden op de gevechten online. Alleen Super Puzzle Fighter II Turbo bevat geen trainingsoptie.

Spectator Mode: Kijk naar de beste en meest ervaren spelers om zelf beter te worden in de verschillende vechtspellen in de collectie.

Uitgebreid archief: Met meer dan 500 stukken aan digitale artwork en meer dan 400 muziektracks biedt de Capcom Fighting Collection een lust voor oog en oor.

Quality of life updates: De speelervaring is over het geheel verbeterd. De speelbare vechters zijn nog beter uitgebalanceerd en je kunt op bijna elk moment het spel opslaan.

Ga jij volgende maand op de vuist in Capcom Fighting Collection? Ben jij enthousiast geworden over de bekendgemaakte features? Vertel het ons dan hieronder in een reactie.