Bekijk 26 minuten gameplay Fishing Paradiso

Krijg je al zin om te gaan vissen?

Aanstaande donderdag komt het verhaal gedreven avonturenspel Fishing Paradiso uit voor de Nintendo Switch. De RPG is volgens de makers therapeutisch en heeft een relaxte gameplay. Hoe meer je aan het vissen bent, hoe meer het spel zich verder aan je opent in de vorm van nieuwe omgevingen en mogelijkheden. Maak vrienden, vang meer dan 100 verschillende vissoorten en verzamel meubilair.



Het slechte nieuws is dat je dood bent, het goede nieuws? Je bent in de hemel beland. Zoals een heel groot legio aan spellen start dit verhaal met het feit dat je op een eiland aan bent gespoeld en vast lijkt te zitten in het midden van de oceaan. Wat jou gezelschap houdt? Een aantal palmbomen en een verschrikkelijk irritante vogel. Het enige wat de speler kan vinden is een hengel, snel leren om te vissen dus.



Al snel komt er een boot in zicht om te gebruiken, een ‘skyphone’ en is het mogelijk om spullen te upgraden na het succesvol afronden van missies. Ook komen er meer doden in zicht die opdrachten hebben die uitgevoerd kunnen worden om vriendschap te sluiten. Met elke stap komt de God vis dichterbij…