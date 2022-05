[Release Radar] Deze games verschijnen er aankomende week

Vera zet wekelijks de aankomende releases voor je op een rijtje.

In onze rubriek Release Radar zet Vera wekelijks de aankomende releases voor je op een rijtje. Ook laat Vera je alvast kennis maken met een paar uitgelichte releases die komende week verkrijgbaar zijn in de eShop. Uit de veelal grote hoeveelheid releases maakt zij wekelijks een selectie voor je met enkele uitgelichte spellen. Onderaan vind je daarna handig de titels die aankomende week verschijnen op een rijtje.

Silt

Verschijnt op: 1 juni 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Silt speelt zich af in de duistere onderwaterwereld met als hoofdpersonage een duiker. Het is een surrealistische puzzelgame waarbij de speler op zoek gaat naar eeuwenoude mysteries. Neem bezit van wezens om je heen om puzzels op te lossen, op die manier kan je verder de duisternis in. Ontdek vreemde organismen, onontdekte ruïnes en oeroude machines die allemaal zijn vergeten.

Card Shark

Verschijnt op: 2 juni 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €19,99

Bedrog staat centraal in dit bijzondere avonturenspel, waarbij het belangrijk is om je tegenstanders goed in de gaten te houden. Waan je in de 18e-eeuwse Franse maatschappij en sjoemel je weg naar boven door te misleiden. Markeer je kaarten, schud vals, wissel een spel kaarten, deel vals uit en leer nog meer stiekeme valsspeel trucs. Maar wees gewaarschuwd: zorg dat jouw tegenstanders er niet achter komen dat je vals speelt..

Wonder Boy Collection

Verschijnt op: 3 juni 2022

Prijs in de Nintendo eShop: €29,99

Gek op de retro games van Wonder Boy? Dan is deze collectie voor jou gemaakt! Ervaar 4 unieke games uit de Wonder Boy serie van SEGA en geniet van platform games zoals het is bedoeld in combinatie met RPG-avonturen. De collectie bevat Wonder Boy, Wonder Boy in Monster Land, Wonder Boy in Monster World en Monster World IV.

Wat verder verschijnt in de week van 30 mei tot en met 5 juni:

31 mei 2022: Shishi: Timeless Prelude – €9,99

1 juni 2022: Deathrun TV – €13,99

1 juni 2022: Flewfie’s Adventure – €8,99

1 juni 2022: Pinku Kult: Hex Mortis – €8,99

1 juni 2022: The Big Con – Grift of the Year Edition – €12,49

2 juni 2022: Jigsaw Fun 3-in-1 Collection – €29,99

2 juni 2022: Loopers – €24,99

2 juni 2022: Dungeon Village 2 – €11,00

2 juni 2022: Tokoyo: The Tower of Perpetuity – €9,99

2 juni 2022: LFishing Paradiso – €13,99

2 juni 2022: Repentant – €9,99

2 juni 2022: Clan O’Conall and the Crown of the Stag – €6,19

2 juni 2022: Souldiers – €19,99

2 juni 2022: Behind the Frame – €10,79

2 juni 2022: Lamplight City – €14,99

2 juni 2022: QUByte Classics: Jim Power: The Lost Dimesion – €9,99

2 juni 2022: Gravitar: Recharged – €8,99

2 juni 2022: Pretty Girls Speed – €5,99

2 juni 2022: Surface Rush – €4,99

2 juni 2022: Cool Animals – €7,00

3 juni 2022: Moonrise Fall – €9,99

3 juni 2022: EleMetals: Death Metal Death Match! – €12,99

3 juni 2022: Ten – €4,99

3 juni 2022: KnightOut – €13,99

4 juni 2022: Secrets of Magic 3: Happy Halloween – €9,99

4 juni 2022: Boxerpunk Stories – €9,99