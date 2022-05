Launchtrailer Remote Life

Verdedig de aarde in deze snelle Shoot 'Em Up!

Remote Life kwam eerder deze week naar de Nintendo Switch. Om de release te vieren hebben Ratalaika Games en Next Game Level een launchtrailer online gezet, die nog even de beste kanten van deze shoot ‘em up laten zien. De trailer kun je hieronder bekijken.

Remote Life is een 2D side-scrolling Shoot ‘Em Up. In deze wereld is de mensheid al lang en breed de ruimte aan het onderzoeken, wanneer er op een dag een enorm ruimteschip richting de aarde komt. Aangezien deze de aarde dreigt te vernietigen wordt jij het moederschip ingestuurd, in een poging deze dreiging tegen te houden. Vecht jezelf door 16 levels heen met indrukwekkende special effects, waar vreemde aliens je proberen tegen te houden. Met meer dan 18 verschillende wapens zou dat wel goed moeten komen!