Fishing Paradiso verschijnt volgende week op de Nintendo Switch

Een spel waar je vist en een verhaal beleeft, dat geloof je toch haast niet?

Fishing Paradiso, een spel van ontwikkelaar en uitgever Odencat dat eerder al verscheen op mobiele apparaten, is volgende week ook te spelen op Nintendo’s hybride console. De game is namelijk te vinden in de Nintendo eShop, in de sectie binnenkort verkrijgbaar, waardoor we weten dat deze titel vanaf 2 juni beschikbaar is op de Nintendo Switch. Het avonturenspel gaat voor een bedrag van €13,99 over de digitale toonbank, al krijg je nog een paar weken 10% korting op jouw aankoop. Voor Fishing Paradiso heb je maar 138 megabyte aan vrije opslagruimte nodig.

We hebben goed, maar ook slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat je niet meer leeft, maar het goede nieuws is dat je in de hemel beland bent. Fishing Paradiso is een avonturenspel met een verhaal waarin je lekker veel mag gaan vissen. Hoe meer je dat doet, hoe meer je van het spel te zien krijgt en hoe meer je kunt ontdekken. De game belooft veel te bieden, want je kunt nieuwe personages ontmoeten, ruim 100 soort vissen vangen, verschillende upgrades ontgrendelen en heeft de titel aardig wat verassingen voor je klaarstaan. Weet jij alle opdrachten te voltooien en alle vissen te vangen?

Ben je benieuwd geworden naar Fishing Paradiso? Bekijk dan onderstaande trailer.