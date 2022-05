Star Wars: Knights of the Old Republic II komt 8 juni naar de Nintendo Switch

We kunnen al zeer binnenkort aan de slag met Star Wars: Knights of the Old Republic II.

Op het gebied van games zitten Star Wars-fans wel goed op de Nintendo Switch. Eind vorig jaar verscheen Star Wars: Knights of the Old Republic nog voor Nintendo´s hybride console en binnenkort kunnen we ook aan de slag met Star Wars: Knights of the Old Republic II. Deze titel zal vanaf 8 juni speelbaar zijn op de Nintendo Switch. De aankondiging vond plaats tijdens de Star Wars Celebration.

Star Wars: Knights of the Old Republic II: The Sith Lords werd oorspronkelijk uitgebracht op de Xbox in 2004 en op de PC in 2005. Deze RPG speelt zich 5 jaar na Knights of the Old Republic af, wanneer bijna alle Jedi gedood zijn door de Sith. Tijdens deze periode strandt de Ebon Hawk op een verlaten mijnfaciliteit, waar een nieuw avontuur begint met een aantal oude bekenden en nieuwe gezichten om het op te nemen tegen Sith.

De bijbehorende trailer van Star Wars: Knights of the Old Republic II kun je hieronder bekijken en daaruit blijkt ook dat “Restored Content DLC” op de planning staat.