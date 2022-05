Pokkén Tournament DX na dit seizoen geen onderdeel meer van Play Pokémon

Het doek valt voor de competitie van Pokkén Tournament DX

Play Pokémon is het officiële gedeelte van The Pokémon Company wat gaat over alle toernooien voor alles van Pokémon. Of het nu de hoofdgames zijn, Pokémon Go, Unite of het ruilkaartspel. Elk seizoen heeft bepaalde spellen waarin spelers strijden om mee te mogen doen met het WK in de zomer.

Nu heeft Play Pokémon bekend gemaakt dat na dit seizoen het einde verhaal is voor Pokkén Tournament. Het spel was voor het eerst onderdeel van het kampioenschap in 2015 door middel van een invitational (toen nog op de Wii U) en groeide snel uit tot een groter onderdeel van de Championship series.

Helaas is het nu zeven jaar later tijd om het toneel te verlaten. Mogelijk heeft dit ook te maken met de populariteit van Pokémon Unite welke waarschijnlijk de plek opslokt komend jaar.

When the 2022 Season concludes, #PokkenTournamentDX will no longer be part of the #PlayPokemon program.



We acknowledge this game’s incredible community & its unwavering support. Thank you for creating great moments and memories with us throughout the years.



Pokkén is powerful! pic.twitter.com/SD1aMIqaCa — Play Pokémon (@playpokemon) May 26, 2022