Het laatste huis, Golden Deer, onder de aandacht in Three Hopes trailer

De laatste van de drie hoofhuizen, Golden Dee, staat deze week in de spotlight.

Toen in 2017 Fire Emblem Warriors verscheen, werd het spel niet door iedereen even goed ontvangen. Het verhaal was niet bijzonder en bovendien kort. Daarnaast voelde het spel vergeleken met Hyrule Warriors redelijk kaal aan. Zo waren meerdere functies en modi beperkter of volledig verdwenen. Toch weerhoudt dit Nintendo en Koei Tecmo er niet van om het nog eens te proberen. Dit keer is er echter een koppeling gemaakt naar de populaire Fire Emblem: Three Houses. Net als in het origineel zullen er meerdere paden te kiezen zijn, elk met een eigen uitkomst en verhaallijn. Het lijkt er in elk geval op dat de verhaallijn wel flink anders zal uitspelen dan in Three Houses. Onder andere door nieuwe personages en de flink andere uiterlijken van oude bekenden.

In de nieuwste trailer staat één van de drie huizen centraal: de Golden Deer. Wat opvallend is, zijn de nieuwe ontwerpen die elk lid heeft en dat we alleen de personages zien terwijl ze al ouder zijn. Hoe en waarom is echter nog niet bekend. Dat zal waarschijnlijk 24 juni ontdekt worden wanneer de game verschijnt.