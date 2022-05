SD Gundam Battle Alliance in Augustus op de Switch

De nieuwste Mobile Suit Gundam game komt eraan!

Eerder dit jaar in februari was het al bekend gemaakt dat SD Gundam Battle Alliance naar de Switch en andere platformen zou komen. Nu heeft ontwikkelaar Artdink Corporation een release date aangegeven: 25 augustus dit jaar! Deze populaire franchise trekt veel bekijks in Japan maar heeft ook veel fans in de rest van de wereld.

In SD Gundam Battle Alliance is de wereld van Gundam flink in beroering gebracht. Door toedoen van zogenoemde Breaks is de tijdlijn doorbroken en die moet jij zien te herstellen. Leid in die missie een team van drie Mobile Suits en ontdek de oorzaak van de Breaks. Onderweg kun je onderdelen verzamelen om je team van Gundam te upgraden. Ook kun je dit RPG-actiespel samen met vrienden spelen in de online-coöpstand.

Voor mensen bekend met de serie hieronder een lijst van alle Mobile Suit Gundam series die in deze game zullen voorkomen:

– Mobile Suit Gundam

– Mobile Suit Gundam 0080: War in the Pocket

– Mobile Suit Gundam: The 08th MS Team

– Mobile Suit Gundam Thunderbolt

– Mobile Suit Gundam 0083: Stardust Memory

– Mobile Suit Zeta Gundam

– Mobile Suit Gundam ZZ

– Mobile Suit Gundam: Char’s Counterattack

– Mobile Suit Gundam: Char’s Counterattack Beltorchika’s Children

– Mobile Suit Gundam Unicorn

– Mobile Suit Gundam F91

– Mobile Suit Crossbone Gundam

– Mobile Suit V Gundam

– Mobile Fighter G Gundam

– Mobile Suit Gundam Wing

– After War Gundam X

– Turn A Gundam

– Mobile Suit Gundam SEED

– Mobile Suit Gundam SEED Astray

– Mobile Suit Gundam SEED VS Astray

– Mobile Suit Gundam SEED Destiny

– Mobile Suit Gundam 00

– Mobile Suit Gundam 00 The Movie -Awakening of the Trailblazer-

– Reconguista in G

– Mobile Suit Gundam: Iron-Blooded Orphans

Naast de release datum hebben we dankzij Bandai Namco ook een nieuwe trailer met daarin gameplay, maar ook informatie over pre-order bonussen en de Deluxe Edition. Wie gaat de game halen en wie twijfelt er nog? Laat het hieronder weten!