[Review] Let’s Get Fit – Let’s party until dawn!

Geeft dit spel de juiste motivatie om te gaan trainen? Je leest het hier.

De sportspelletjes op de Nintendo Switch zijn massaal aan het verschijnen. Ring Fit is natuurlijk al een tijdje uit, echter bleef het toen vrij lang stil op hier en daar een Fitness Boxing- of Zumba-titel na. Afgelopen maand konden we onze lol niet alleen op met Nintendo Switch Sports, maar ook Let’s Get Fit is verschenen. Wij mochten hem uitproberen en vertellen je precies hoe fit je hier van wordt.

Confrontatie

Wanneer het spel start, worden een aantal vragen gesteld. In mijn geval wilde mijn vriend gezellig meekijken hoe het spel werkte, en stond opeens de vraag hoeveel ik weeg in beeld. Met een beetje een stress-eetprobleem is dat best wel confronterend, even iets waar je doorheen moet en een cijfer die hopelijk met behulp van het spel omlaag wordt gebracht.

Na deze pijnlijke herinnering dat dit spel wel heel hard nodig is, staat het keuzemenu klaar. Het menu bestaat uit ‘Workouts’, ‘Achievements’, ‘Trophies’, ‘Leaderboard’, ‘Profile’, ‘Stats’ en ‘Settings’. De achievements en trophies zijn alle dingen die je behaald hebt. Zo zijn voorbeelden van achievements dat je 10 workouts moet hebben voltooid, 100 squats gedaan of het trainen van 1 uur achter elkaar. De trophies zijn medailles die verkregen kunnen worden door een bepaald programma te voltooien.

Het leaderboard is de score in vergelijking met de hele wereld en in vergelijking met vrienden op Nintendo Switch. Daarna volgt het profiel, waar alle gegevens staan die ingevoerd zijn bij het opstarten van het spel: geslacht, leeftijd, gewicht en het fitness level. Daar onder staat een kalender waar op te zien in wanneer er workouts zijn gedaan. Stats zijn de statistieken, deze zijn pas leuk wanneer het spel een paar weken is gespeeld en laat onder andere zien hoe de speler vordert, hoeveel kcal er in totaal zijn verbrand en hoeveel tijd er gespeeld is met Let’s Get Fit. De settings spreken voor zich, wel is het belangrijk om te weten dat hier aangegeven kan worden of er met of zonder straps gespeeld wordt.

De workouts

De keuze bestaat uit ‘free workout’, ‘program’ en ‘challenge’. In de free workout-sectie is het mogelijk om een bestaande losse workout te volgen of om een eigen workout te creëren. Bij program is er keuze uit verschillende 30-dagen programma’s om dagelijks te volgen, bijvoorbeeld: energize, military training of core strength benefits. Er is voor elk wat wils: van meer richting cardio tot balans en van het trainen van benen tot abs en buik. De derde optie is challenge, waarbij gekozen kan worden voor een uitdaging zoals het leren van planken voor 3 minuten of het doen van 30 push ups. Na 30 dagen zou het dan een eitje moeten zijn om dit achter elkaar te kunnen.

Elke workout heeft één van de vier personal trainers, een tekentje om aan te geven of het om spieropbouw of cardio is (of een combinatie), de tijd van de workout en uiteindelijk de moeilijkheidsgraad.

Let’s Get Fit!

De workouts zijn makkelijk te volgen. Linksboven staat wat de volgende oefeningen zijn, op het scherm wordt duidelijk aangegeven hoe lang je nog moet en de personal trainer doet braaf alle oefeningen mee om het leed te kunnen delen. Zelf heb ik geen polsbandje waardoor ik zonder straps moest spelen, hierdoor was er helaas minder keuze in de verschillende trainingen. De pols- en beenbanden hebben dus wel echt een toegevoegde waarde. Met elke beweging worden punten gescoord en na de training staat er in het scherm hoeveel calorieën er zijn verbruikt. Hier klopt echter helemaal niks van: 844 kilocalorieën verbrand je niet in een kwartier medium oefeningen doen. Maar het motiveert wel. De oefeningen zijn afwisselend en kunnen vrij pittig zijn, maar worden afgewisseld met andere oefeningen waarbij je weer even een ander deel van je lijf traint.

De personal trainers hebben alle vier een ander karakter, wat het leuk maakt om af te wisselen. Ze moedigen ook echt aan om lekker mee te doen met leuzen zoals ‘Let’s party until dawn!’. In de loop van elke training verandert de omgeving dan ook in een feestelijke, omdat er steeds meer apparatuur en muren verdwijnen in het scherm. Het enige wat tijdens de trainingen een klein beetje stoort, is dat er niet afgeteld wordt voor een nieuwe oefening, terwijl het wel de bedoeling is om hetzelfde te doen als de trainer op hetzelfde moment. Hiervoor worden die punten namelijk uitgedeeld. Het is dus soms even gokken wanneer je van start mag. De grafische vormgeving is prima en de achtergrondmuziek in combinatie met de leuzen van de trainers houdt je bij de les.

Conclusie

Let’s Get Fit is een simpel maar doeltreffend spel: er is keuze uit verschillende traingingsmogelijkheden waardoor je gericht een training kan volgen bij de personal trainer die jou het meeste aanspreekt van de vier. De oefeningen zijn soms vrij pittig en op hoog niveau, waardoor je echt wel resultaat kan boeken wanneer je de programma’s trouw elke dag volgt. Een leuk spel voor de speler die eigenlijk ook wel wat aan z’n gezondheid wil doen.

+ Genoeg verschillende niveaus en trainingen

+ Keuze uit vier personal trainers

+ Daag jezelf uit met de challenges

– Er wordt niet afgeteld voordat een oefening start, terwijl je het wel op het ritme moet doen

– Het aantal verbrande calorieën wordt zwaar overdreven

DN-Score: 7,8