Demo voor Trinity Trigger in Japan

Veteranen van Xenoblade Chronicles en meer werken samen!

PROJECT TRITRI was eerder deze week per ongeluk te vroeg gelekt in Japan. De game zou eigenlijk 26 mei officieel worden aangekondigd. Maar nu hadden we al eerder de naam, releasedatum en screenshots om van te genieten.

Ervaring aan het roer

We zijn nu weer enkele dagen verder en er is meer officiële informatie beschikbaar. Als eerste de belangrijkste reden om enthousiast te zijn over deze actie-RPG. De ontwikkelaar Three Rings heeft enkele veteranen in het veld op deze game gezet. Deze mensen hebben gewerkt aan titels als Chrono Cross, de Xenoblade Chronicles-reeks, Pokémon, Bravely Default en Secret of Mana. Even de specifieke opvallers op een rijtje:

Nobuteru Yuuki (character designer voor Seiken Densetsu 3 , Chrono Cross ) – World Design

, ) – World Design Raita Kazama (character designer voor Xenoblade Chronicles X en art design voor Xenoblade Chronicles ) – Character Design

en art design voor ) – Character Design Yuura Kubota (schrijver voor Octopath Traveler en Bravely Default II ) – Scenario schrijver

en ) – Scenario schrijver Hiroki Kikuta (componist voor Secret of Mana en Seiken Densetsu 3 ) – Muziek

en ) – Muziek Atsuko Nishida (creature design voor de Pokémon -games) – Creature Design

-games) – Creature Design Tomohiro Kitakaze (artist voor de Pokémon -games) – Creature Design

-games) – Creature Design Megumi Mizutani (artist voor de Pokémon-games) – Creature Design

Bijzondere noemer zijn de artists die aan de Pokémon-reeks hebben gewerkt. Ze werken nu aan creature design waarin de wezens kunnen veranderen in wapens.

Bij de gelekte informatie was er ook een korte teaser voor het verhaal die ik hieronder heb vertaald:

“Lang geleden vochten de “Goden van Orde” en de “Goden van Chaos” voor controle over de wereld. Machtige wapens vielen in het land en de wereld begon in te storten.

Elke God heeft een vertegenwoordiger, een “Krijger van de Goden”, en het was besloten dat een winnaar zou worden bepaald door gevechten tussen deze krijgers.

Zo ging er een lange tijd voorbij…

Cyan, een jonge man die een rustig leven geniet in een klein dorpje, komt erachter dat hij een “Krijger van Chaos” is, gekozen door de Goden. Hij begint zijn avontuur om te vechten tegen zijn wrede lot.”

Klinkt als een typisch RPG-verhaal, niet?

Het positieve en negatieve nieuws

Het team hoopt met deze game de jaren ‘90 van RPG-games te kunnen representeren in een modern jasje. Je kunt deze RPG alleen doorspelen of met maximaal drie spelers (referentie naar het TRI gedeelte). De officiële website kun je hier bezoeken, maar is wel bijna volledig in het Japans. Hieronder, met dank aan YouTuber justonegamr, een playthrough van de Japanse demo voor de game.

Naast al het positieve en toffe nieuws omtrent deze game, is er natuurlijk ook een nadeel. De game heeft op dit moment 15 september als releasedatum. Die datum is echter alleen voor Japan. Op dit moment is er nog geen datum of nieuws dat deze game naar het Westen komt.

Wat vinden jullie? Is dit een game om in de gaten te houden, of toch eerst maar bericht afwachten dat de game ook naar ons kikkerlandje komt?