Melatonin aangekondigd voor de Switch

Deze vreemde rhythm game is ook onderweg naar de Switch!

Half Asleep heeft Melatonin aangekondigd, een Rhythm game waarin dromen en realiteit vaak in elkaar overlopen. De game staat gepland voor eind dit jaar, en komt ook naar de Switch. Wie benieuwd is naar deze alles behalve slaperige titel kan hieronder te trailer bekijken.

Malatonin is een Rhythm game in de trant van Rhythm Paradise. Het gebruikt stijlvolle animaties en aanwijzingen in het geluid om de maat aan te geven, zonder vreemde overlays of andere interfaces. Speel jezelf een weg door een breed scala aan gevarieerde levels, met unieke uitdagingen, handgetekende art en natuurlijk goede muziek. Speel nieuwe levels, moeilijkere uitdagingen en mashups vrij, of oefen je skills in de practise mode.