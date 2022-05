Cloud Gardens krijgt releasedatum

Creëer unieke diorama's in deze rustgevende titel

Cloud Gardens heeft een nieuwe releasedatum gekregen. De game is sinds september vorig jaar beschikbaar op de PC, en zou eerder deze maand al op de Switch verschijnen. De game werd echter een paar dagen voor release plotseling uitgesteld, vanwege een “klein backend probleem”. Uitgever Coatsink en ontwikkelaar Noio hebben nu de nieuwe releasedatum vrijgegeven. De game staat gepland voor 16 juni. Benieuwd naar de game? Een oude trailer kun je hieronder bekijken.

Cloud Gardens is een rustgevende game waarin je creativiteit centraal staat. Je creëert namelijk kleine diorama’s. Plant zaadjes waardoor planten je diorama overnemen of gebruik de vele weggegooide objecten om unieke plaatjes te creëren. Gebruik de sandbox mode om rustig aan de slag te gaan zonder doel, of gebruik de campaign mode, waarbij je een balans probeert te vinden tussen de natuur en de industrie.