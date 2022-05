Bekijk hier gameplaybeelden van Kao the Kangaroo

Geniet hier van ruim 30 minuten aan beelden van de Switch-versie!

Begin dit jaar werd er officieel aangekondigd dat het allernieuwste Kao the Kangaroo-spel, genaamd Kao the Kangaroo, naar de Nintendo Switch gaat komen. Inmiddels hoeven Switch-bezitters niet meer te wachten want vanaf vandaag is het 3D-platformspel te spelen. Om dat te vieren heeft het YouTube-kanaal Handheld Players ruim 30 minuten aan gameplaybeelden online gezet. De game gaat voor een bedrag van €29,99 over de digitale toonbank, al is de titel ook fysiek verkrijgbaar. Om Kao the Kangaroo te downloaden heb je 4,5 gigabyte aan vrije opslagruimte nodig.

Kao the Kangaroo is een kleurrijke 3D-platformer waarin je de kangoeroe Kao volgt die op avontuur gaat om zijn missende zusje te vinden. Tevens probeer je er ook achter te komen wat er met zijn vader is gebeurd. Echter is deze reis niet zonder gevaar, want er staan gevaarlijke vechtmeesters op je te wachten die vervloekt zijn. Daarom verzamel je verschillende voorwerpen en doe je jouw speciale boxhandschoenen aan met de hoop dat alles goed afloopt.

Ben je benieuwd naar Kao the Kangaroo? Bekijk dan onderstaande gameplaybeelden