Releasedatum en prijs Wonder Boy Collection bekend

Begin volgende maand is het zover!

Eind februari kondigde ININ Games aan dat Wonder Boy Collection naar Nintendo’s hybride console gaat komen. Hoewel we toen nog deels speculeerde over de releasedatum is deze nu eindelijk bekend. De collectie komt namelijk niet op 4 juni uit, maar een dagje eerder op 3 juni. Dit weten we omdat het spel inmiddels in de eShop is verschenen. Daardoor is ook duidelijk dat het spel voor een bedrag van €29,99 over de digitale toonbank gaat, al is de game ook fysiek verkrijgbaar.

De Wonder Boy Collection zal vier klassieke Wonder Boy-spellen bevatten. Het gaat om Wonder Boy, Wonder Boy in Monster Land, Wonder in Monster World en Monster World IV. Om deze spellen toegankelijker te maken, zijn er handige Quality of Life-opties toegevoegd. Er is onder andere een terugspoel-/vooruitspoelfunctie, een shader en filter en een mogelijkheid om op elk moment op te slaan. Daarnaast is er ook een kunstgalerij aanwezig.

Heb je de trailer toentertijd gemist en wil je deze alsnog graag zien? Bekijk dan onderstaande trailer.