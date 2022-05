OlliOlli World krijgt DLC VOID Riders

Het skateavontuur is nog niet klaar!

Uitgever Private Division en ontwikkelaar Roll 7 hebben VOID Riders aangekondigd, de eerste DLC voor OlliOlli World. Er staan momenteel twee uitbreidingen gepland voor de skateboard-actie-platformer. Deze eerste komt op 15 juni naar de Switch. Hieronder kun je de reveal trailer bekijken.

In VOID Riders landen een aantal skatende buitenaardse wezens in Radlandia. Zij zoeken de beste skaters om deze te presenteren aan hun overlord, de machtige Nebulord. Nieuwe uitdagingen en space-age uitrustingen wachten op je in deze DLC, terwijl je je voorbereid om de nieuwe Alien zone te onderzoeken. In deze zone, de V.O.I.D genaamd, skate je onder andere door het ondergesneeuwde Cloverbrook, de vreemde Sunshine Valley en het stormachtige Burntrock.

Zorgt deze DLC ervoor dat je OlliOlli World weer oppakt? We horen het graag in een reactie.