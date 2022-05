JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R verschijnt op 2 september

Herbeleef de bekende gevechten uit verschillende Arc’s!

Bandai Namco kondigde afgelopen maart JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R aan voor de Nintendo Switch. Het kreeg een vage releasewindow van herfst 2022, maar daar is vandaag verandering in gekomen. Door middel van een trailer heeft Bandai Namco een releasedatum gedeeld. Switch-bezitters zullen vanaf 2 september met deze game gebaseerd op de JoJo-franchise aan slag kunnen. Om te bepalen of de game wat voor je is, kan je onderstaande trailer bekijken. Daarin zijn naast de releasedatum ook nieuwe gameplaybeelden te zien.

In de trailer wordt tevens gemeld dat dit vechtspel een fysieke release zal krijgen. Daarnaast is er vanaf nu op de Bandai Namco-site een collector’s edition te koop. Deze kost €109,99 en bevat vele extra’s naast de fysieke game. Je krijgt erbij een figuur van Jolyne Cujoh – Special colour, een prison plate, de season pass en meerdere cosmetische bonussen.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R is gebaseerd op JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle uit 2014. Bandai Namco de game een complete make-over gegeven. Zo is het vechttempo aangepast en is er nieuwe audio opgenomen. Zoals je kan verwachten zijn ook de graphics verbeterd. In game zal je met meer dan 50 verschillende JoJo-personages het gevecht kunnen aangaan, waarbij je bekende momenten uit de serie kunt herbeleven. Daarnaast zitten er unieke stukken dialoog in, omdat personages uit verschillende Arc’s elkaar voor het eerst zullen ontmoeten!

