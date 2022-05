Jaren ´90 platformer Jim Power: The Lost Dimension komt naar de Switch

Herbeleef deze klassieker met allerlei extra's.

QUByte en Piko Interactive hebben onthuld dat de retro platformer Jim Power: The Lost Dimension naar de Nintendo Switch zal komen. Spelers kunnen deze pittige klassieker uit de jaren ´90 binnenkort dus herbeleven op Nintendo´s hybride console. Over moeilijke games gesproken, als er één game thuis past in een lijstje met moeilijkste games ooit gemaakt, dan is dat ook zeker Jim Power: The Lost Dimension.

Jim Power: The Lost Dimension verscheen oorspronkelijk op de Super Nintendo in 1993. In deze platformer kruip je in de huid van Special Agent Jim Power, welke het op moet nemen tegen het bovennatuurlijke buitenaards wezen Vaprak. Die dreigt namelijk de wereld te verslaan, en dat moet kosten wat het kost voorkomen worden. De game komt digitaal uit alsmede fysiek dankzij Strictly Limited Games.

Naast het origineel bevat de re-release ook de later uitgebrachte NES-versie én een nooit verschenen versie welke op de planning stond voor de SEGA Genesis. Met de verschillende versies heb je dus keuze uit 8-bit of 16-bit gameplay. Hieronder kun je de eerste trailer bekijken.

Ken jij Jim Power: The Lost Dimension nog van vroeger? Laat het ons hieronder weten!