Bandai Namco deelt Pac-Man Museum+ trailer

Vanaf morgen kan je weer genieten van deze arcade-topper!

De Pac-Man collectie van de 14 verschillende spellen zijn gebundeld in het nieuwe Pac-Man museum+. De verzameling zal morgen verschijnen op onder andere de Nintendo Switch. Bandai Namco viert deze nieuwe release met een gezellige retro trailer.

Naast de originele Pac-Man, waarbij je in een labyrint rondzweeft en punten probeert te scoren terwijl je niet gepakt wil worden door jouw tegenstanders, zijn ook alle andere -minder bekende- Pac-Man games toegevoegd. Door het spelen van de verschillende spellen verdien je in-game munten om uit te geven aan personages, decoraties, wallpapers en andere vloeren. Ook is er een jukebox toegevoegd om het arcade-retro gevoel af te maken. Schaf je het spel binnen 30 dagen aan, dan krijg je zilveren en gouden karakters voor in het arcade spel als bonus.

Hoewel hij in Japan al is verschenen, moeten wij nog een nachtje slapen. Gelukkig kunnen we de tralier alvast bekijken.