The Lord of the Rings: Gollum komt in september uit, maar niet voor de Switch

Gelukkig komt die wel nog dit jaar naar de Switch.

Nacon en Daedalic Entertainment brengen later dit jaar een spel uit met Gollum van Lord of the Rings in de hoofdrol. Het verhaal speelt zich af na de gebeurtenissen in de film trilogie en Gollum is dan ook al zijn ‘precious’ kwijtgeraakt aan Bilbo Baggins.

Hij heeft zijn thuishaven, de Misty Mountains, verlaten om te reizen naar de Wood-elves in Mirkwood. Onderweg komt die vele gevaren tegen, maar ook bekende gezichten uit de franchise. Bovendien heeft die natuurlijk ook zijn tweede persoonlijkheid Smeagol waar je mee te maken krijgt.

Het is nu bekend gemaakt dat spel op 1 september gaat verschijnen op de meeste platformen. Helaas moeten de Switch-eigenaren wat langer wachten. In het bericht van de ontwikkelaar en uitgever staat de Switch-versie voor later dit jaar. Mocht je even een herinnering nodig hebben van hoe het spel er uit zag dan kun je hieronder de trailer bekijken.