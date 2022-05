Klonoa Phantasie Reverie Series performance en bestandsgrootte onthuld

Nieuwe informatie over Klonoa's grote terugkeer!

Er is nieuwe informatie onthuld over Klonoa Phantasie Reverie Series! Deze game is een bundel van gloednieuwe geremasterde versies van Klonoa: Door to Phantomile en Klonoa 2: Lunatea’s Veil. De Japanse site van de game heeft een boekje open gedaan over de performance en bestandsgrootte van de twee remasters. Zo zal de frame rate “tot aan” 60 per seconden komen. Dat betekent misschien dat de Switch de games niet altijd in optimale staat zal kunnen afspelen. Hetzelfde geldt voor de resolutie, die “tot aan” 1080p in tv-stijl en 720p in handheldstijl zal komen. Verder zal de game een grootte van 8GB hebben, wat een stuk kleiner is dan de 12GB op andere platforms. Klonoa Phantasie Reverie Series komt op 8 juli uit op de Switch.