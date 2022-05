Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes komt ook naar Switch

Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, de opvolger van de geliefde Suikoden-serie, komt ook naar de Switch! Dat bevestigde Rabbit & Bear Studios vandaag in een Kickstarter-update. De studio wordt gerund door Yoshitaka Murayama, de maker van de Suikoden-serie. Die oude Konami-serie vond groot succes op de PlayStation. Voornamelijk Suikoden II staat bekend als een van de beste JRPGs aller tijden. Voor Suikoden-fans is het dus goed om te horen dat de Switch niet wordt overgeslagen. De prequel spin-off game Eiyuden Chronicle: Rising kwam vorige maand uit op de Switch, wat ons al een voorproefje gaf van de wereld van Eiyuden Chronicle. Waar Rising een action RPG is, is Hundred Heroes gewoon weer een vertrouwde JRPG. Nu kunnen fans beide delen dus op Nintendo’s hybride console spelen. Hieronder volgt een citaat van de studio over de aankondiging:

“That’s right! Given recent speculation over the Nintendo Switch and potential next generation Nintendo iterations, we wanted to play it safe and investigate what options we had before fully committing to a Nintendo Switch version.

But now the wait is over and we’re delighted to confirm that Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes will also be landing on Nintendo Switch!”