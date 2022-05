Buck Bradley 2 komt naar de Switch

Ga vanaf 28 mei aan de slag met dit point-and-click-avontuur!

Afgelopen maart kwam Buck Bradley: Comic Adventure naar de Nintendo Switch. Het vervolg Buck Bradley 2 staat nu ook gepland voor een release op Nintendo’s hybride console. Dit heeft uitgever RedDeerGames namelijk net bekendgemaakt. Vanaf 28 mei kunnen Switch-bezitters dan aan de slag met deze titel. Een prijs is op dit moment nog niet bekend, maar het zal alleen in de eShop te koop zijn. Een trailer is er ook niet gedeeld, maar je kan hieronder de trailer van een aantal jaar geleden bekijken die voor de Steam-release verscheen.

Buck Bradley 2 is een point-and-click-avontuur dat zich net als deel 1 afspeelt in de wereld van Terrastramba. Dit post-apocalyptsche land is verwoest door een milieuramp waardoor mensen veranderd worden in mutanten. Buck gaat samen met zijn vriend op reis naar het futuristische New Milan. Tijdens deze reis zal je vele uitdagende puzzels op moeten lossen en kom je bijzondere wezens en gebieden tegen. En gaat het ditmaal wel lukken om jouw vriend terug te veranderen in een mens? Het komische avontuur wordt gepresenteerd als een stripboek met simpele gameplay.

Heb jij Buck Bradley: Comic Adventure gespeeld en wil je ook Buck Bradley 2 spelen? Laat het ons weten in een reactie!