Temtem verschijnt op 6 september

Na jaren wachten komt de game eindelijk uit op de Nintendo Switch!

Het heeft lang geduurd, maar er is eindelijk een releasedatum bekend van Temtem. De game haalde in 2018 een ongelofelijk bedrag op in de Kickstarter-campagne, waardoor er ook een Switch-versie in de maak zou komen. Vervolgens zou Temtem in 2021 verschijnen op de Switch, maar dat werd niet gehaald. In de tussentijd is de game al geruime tijd in early access op Steam. Vandaag heeft uitgever Humble Bundle eindelijk via een trailer bekendgemaakt dat de game op 6 september zal verschijnen. Dit is dan ook versie 1.0, wat betekent dat de game uit early access gaat. De trailer kan je hieronder bekijken, waardoor je een goed beeld krijgt van dit spel.

Wanneer versie 1.0 is verschenen, zullen er nog regelmatig updates komen en zal er een Battle Pass verschijnen. Tevens zullen er elke week nieuwe uitdagingen zijn om te voltooien. Daarnaast brengt versie 1.0 het laatste eiland waarmee de reis voltooid kan worden. Switch-spelers zullen op 6 september dus gelijk met de volledige game aan de slag kunnen.

Temtem speelt zich af op de zes in de lucht zwevende eilanden van Archipelago. Hier zul je de omgeving kunnen ontdekken, tegen trainers vechten, vechten in gyms en wilde Temtem temmen en vangen. Hiernaast heeft het ook nog een aantal unieke eigenschappen, zoals het customizen van je personage en het aanzetten van de multiplayer! De game is namelijk een Massive Online creature-collecting game. Hierin kun je niet alleen ruilen met andere spelers, maar kan je ze ook zien lopen in Archipelago.

Temtem zal zowel digitaal als fysiek verschijnen. Daarnaast komt er ook een digital deluxe editie met cosmetische extra's. De prijzen zijn op dit moment nog niet bekend.