Sumurai Riot Definitive Edition komt 1 juni naar Nintendo Switch

Hak jezelf een weg door diverse beat-‘em-up levels en maak pittige morele keuzes in Samurai Riot Definitive Edition!

Uitgever Hound Picked Games en studio Wako Factory hebben aangekondigd dat ze de 2D-co-op beat-’em-up Sumurai Riot Definitive Edition op 1 juni naar de Switch brengen. Sumurai Riot kwam oorspronkelijk in 2017 uit voor pc. Wako Factory wilde Sumurai Riot graag naar de Switch brengen omdat het een ouderwetse 2D-co-op game is. Volgens hen belichaamt de Switch het “couch game” aspect van Samurai Riot perfect. Voor degenen die geen co-op partner kunnen vinden is de game gelukkig ook nog in singleplayer speelbaar. Deze definitive edition zal de volgende verbeteringen met zich meebrengen:

nieuwe dialogen

pixelperfecte stabilisatie

een framerate van 60 frames per seconde

verbeterde achtergronden en sfeer

In de game speel je met een Samurai die tussen de beat-‘em-up levels door diverse keuzes moet maken. Deze hebben allemaal invloed op de wereld en op jouw lotsbestemming als samurai. Het verhaal van de game heeft daarmee dan ook meerdere vertakkingen en wel acht verschillende eindes. Mocht je de game hebben uitgespeeld, dan is er hiermee dus genoeg reden om dat nog een paar keer te doen. Ook qua vechtmoves zit er veel variatie in de game. In de wereld van Samurai Riot bevinden zich namelijk wel 14 verschillende vechtscholen waar je elk weer andere moves en combo’s kunt leren. Het combatsysteem noemt ontwikkelaar Wako Factory: “easy to learn, but hard to master”. Mocht jij wel één van de gamers zijn die het weet te masteren, dan word je daarmee beloond in de vorm van diepere content. Bekijk de trailer hieronder: