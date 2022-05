Nintendo deelt vier nieuwe reclames voor Mario Strikers: Battle League

Over iets meer dan twee weekjes kunnen we lekker wild voetballen met Mario en zijn vrienden!

Mario Strikers: Battle League komt over iets meer dan twee weken uit en om dat te vieren heeft Nintendo nu vier nieuwe reclames voor deze chaotische sportgame vrijgegeven. De eerste twee (van boven) lijken erg veel op elkaar. In de bovenste zien we hoe Mario en Peach op een grasveld liggen te relaxen. Dan vliegt er een bal richting de twee tortelduifjes en vervolgens krijgen we meer te zien van de wilde voetbal gameplay die we al in meerdere trailers voorbij hebben zien komen. De onderste twee laten meer zien over de hyper strikes en de customization mogelijkheden van de game. Ga jij vanaf 10 juni met deze nieuwe Mario Strikers game aan de slag? Laat het ons vooral weten in de vorm van een reactie. Bekijk de reclames hieronder: