Er komt een nieuwe hack-and-slash titel aan in juli

Krut: The Mythic Wings is vanaf 12 juli te spelen op Nintendo Switch.

Krut: The Mythic Wings is aangekondigd om in juli te verschijnen op de Nintendo Switch. Uitgever Blowfish studios en ontwikkelaars GoodJob Multimedia en Pixel Perfex hebben dit bekendgemaakt. Vanaf 12 juli 2022 zal het spel verschijnen in de eShop. Het spel is gebasseerd op een anime-film genaamd Krut: The Himmaphan Warriors.

Krut is een zijscrollende hack-and-slash die gebasseerd is op de overlevering in Zuidoost-Azië. De Krut strijder genaamd Vera gaat in het oude land op zoek naar zijn voorvaders. In zijn hart brandt een vlam die enkel gedoofd kan worden wanneer hij zijn volk bevrijdt van de gevaarlijke Zula. Om Zula te kunnen stoppen gaat hij op zoek naar elementaire magie om de kracht van de legendarische ‘Silver Wings’ te herstellen.

Versla de tegenstanders in elke regio, gebruik snelle aanvalstechnieken in gevechten. Val aan, verdedig, gebruik de kracht van jouw vleugels en verbeter deze krachten door het gebruik van speciale ‘spirit orb’ stukken. Uiteindelijk is het doel om de zes bewakers uit te schakelen en de corrupte kracht van het eiland te overwinnen.