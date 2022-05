Splatoon 3 krijgt cloud saves voor offline spelmodi!

Helaas nog steeds niet voor de online spelmodi.

Nintendo heeft op hun website laten weten dat Splatoon 3 cloud saves zal gaan bevatten. Onderaan de pagina staat namelijk het volgende: “Save Data Cloud compatible with offline play data only”. Dit is een vooruitgang ten opzichte van Splatoon 2, die bood deze handige functie namelijk helemaal niet. Het gaat bij deze cloud saves helaas wel alleen om gegevens voor de offline spelmodi, zoals de singleplayer. Mocht je Switch stuk gaan, dan zal je cloud save er niet voor zorgen dat je al je behaalde kostuums, wapens en online rank behoudt. Deze zullen wederom weer opnieuw moeten worden verdiend. Nintendo heeft hiervoor gekozen omdat mensen deze saves mogelijk kunnen gebruiken om te cheaten. Cloud saves kunnen gemaakt worden door mensen met een Nintendo Switch Online- of Nintendo Switch Online + Uitbreidingspakket-lidmaatschap.

Splatoon 3 verschijnt op 9 september voor de Nintendo Switch. De laatste weken komt er veel informatie over de game naar buiten. Zo heeft Nintendo de afgelopen weken op social media al verschillende wapens onthuld en ook alle wapens uit de vorige games keren terug.